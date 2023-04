Lagoa do Portinho corre risco de transbordamento devido às fortes chuvas no Piauí

A Secretaria de Meio Ambiente do Piauí (SEMARH) informou, nesta quinta-feira (27), que a Lagoa do Portinho, localizada na cidade de Parnaíba, encontra-se em risco de transbordamento por conta das fortes chuvas que atingiram o Estado. Segundo o órgão, faltam apenas 20 cm para que a água transborde e ultrapasse a superfície. Com isso, a BR-402, no sentido Parnaíba e Barra Grande, pode ficar alagada.

Diante do risco, a Secretaria Estadual de Defesa Civil do Piauí (SEDEC), por meio do Gabinete de Crise, está monitorando as áreas afetadas pelas chuvas no município de Luís Correia e região. Além disso, a Sedec está orientando a preparação de um Decreto Municipal de Emergência para que o município busque, junto ao Estado, as assistências humanitárias e estruturais necessárias.



(Foto: Lina Magalhães/Arquivo O Dia)

Nesta quinta, vários municípios do Centro-Norte e Norte Piauiense estão em alerta para chuvas intensas. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 Km/h. O aviso de mau tempo iniciou às 10h de hoje (27) e segue em vigência até às 10h de amanhã (28).

De acordo com o climatologista Werton Costa, as condições atmosféricas no Piauí estão sendo impactadas pelo aquecimento do Atlântico Tropical. Por conta disso, chuvas mais intensas ficam concentradas na faixa litorânea. “Esse padrão de aquecimento do Atlântico deve permanecer no decorrer da semana que fecha o mês de Abril e início de Maio, com alta probabilidade de chuvas intensas em toda a faixa litorânea e municípios do litoral”, explica.

Nathalia Amaral

