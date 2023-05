Policiais rodoviários federais fazem parto de mulher dentro de carro em Parnaíba

Na tarde dessa quinta-feira (04), uma cena inusitada surpreendeu agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Parnaíba, região Norte de Piauí. Uma mulher, ainda sem identificação, entrou em trabalho de parto e precisou de ajuda dos policiais.

Durante passagem pela BR-343, uma família parou em frente à unidade operacional da PRF na via federal. Ao adentrarem o local, informaram que uma mulher estava entrando em trabalho de parto no automóvel em que a família estava, e solicitaram urgentemente do auxílio necessário para socorrer o recém-nascido.



Foto: Divulgação/PRF-PI

Diante disso, os agentes rodoviários federais, com preparo correto e devida instrumentação, realizaram todo o processo de assistência à mãe e ao bebê.

Segundo a PRF, o procedimento de socorro obstétrico à mulher foi um sucesso e, além disso, parabenizaram a nova mamãe pelo nascimento do filho. O bebê passa bem e a corporação agradeceu ao rápido atendimento por parte dos policiais rodoviários federais.

Ezequiel Araújo

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no