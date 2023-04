Em Parnaíba, Km 38 da BR 402 é invadido por água e PRF monitora trecho

O Km-38 da BR-402, em Parnaíba, litoral do Piauí, apresenta um pequeno acúmulo de água desde este sábado (29). A invasão da água na pista se deve às intensas chuvas que caem na região, o que tem deixado os órgãos de defesa e fiscalização em alerta. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem acompanhado a situação e monitorado o trecho, no sentido Parnaíba e Barra Grande.



“Há apenas um pequeno acúmulo de água, que não está afetando a trafegabilidade no local. Não há interdições ou bloqueios e qualquer modificação será informada”, orienta a PRF.



(Foto: Divulgação/PRF)

A Defesa Civil de Parnaíba também acompanha a situação do município e já adota medidas para atender as famílias que estão sendo afetadas com as chuvas que atingem a cidade. Na última quinta-feira (27), equipes da Sedec estiveram em Parnaíba e visitaram alguns trechos mais afetados.

Algumas medidas serão tomadas a curto prazo, como apresentação de um projeto, para a realização de uma microdrenagem no Piscinão do bairro Parque Piauí. Além de ações imediatas, como o envio de colchões e cestas básicas.



Litoral do Piauí sofre com as chuvas

Na última quinta-feira (27), a Prefeitura de Luís Correia decretou situação de emergência no município devido às fortes chuvas que caem na região. No decreto nº 12, são considerados os alagamentos que ocorreram nos últimos dias, bem como a previsão que ainda haverá chuvas mais intensas, especialmente no litoral do Estado. No texto, são previstas medidas de prevenção principalmente nas áreas mais afetadas pelos deslizamentos, inundações e enxurradas que atingiram ruas, residências e comércios.



