Prefeitura de Luís Correia decreta situação de emergência devido às fortes chuvas

Em virtude das fortes chuvas que atingiram o estado do Piauí esta semana, a prefeitura de Luís Correia decretou situação de emergência. O decreto nº 12, publicado na quinta-feira (27), considera os alagamentos que ocorreram nos últimos dias, bem como a previsão que ainda haverá chuvas mais intensas, especialmente no litoral do Estado.

De acordo com o texto, o decreto prevê medidas de prevenção a serem adotadas em todo o município, principalmente nas áreas mais afetadas pelos deslizamentos, inundações e enxurradas que atingiram ruas, residências e comércios.



(Foto: Isabela Lopes/ODIA)

Ainda nesta quinta (27), a Lagoa do Portinho estava em risco de transbordamento, faltando apenas 20 cm para a superfície e alargar a BR-402. Diante do risco, a Secretaria Estadual de Defesa Civil do Piauí (SEDEC), por meio do Gabinete de Crise, está monitorando as áreas afetadas pelas chuvas no município de Luís Correia e região.

O climatologista Werton Costa explica que as condições atmosféricas no Piauí estão sendo impactadas pelo aquecimento do Atlântico Tropical. Por conta disso, chuvas mais intensas ficam concentradas na faixa litorânea que devem permanecer até o início do mês de maio.

Nathalia Amaral

