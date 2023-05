Adolescente de 12 anos morre após troca de tiros entre facções em Parnaíba

Na noite dessa sexta-feira (05), por volta das 22h, um adolescente morreu vítima de uma troca de tiros entre criminosos no bairro Ilha de Santa Isabel, cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. A informação foi confirmada ao O DIA pelo capitão Tadeu, do CPA da cidade litorânea.



Reprodução/Redes

O capitão não soube dar mais detalhes do incidente, porém, questionado sobre a veracidade do caso, ele apenas ratificou que a criança veio a óbito na noite dessa sexta (03) após tiroteio na região.

Aguarde mais informações...

Ezequiel Araujo, sob supervisão de Nathalia Amaral

