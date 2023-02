Barras: rio Marataoan atinge nível de alerta, revela boletim da CPRM

O nível do Rio Marataoan em Barras, no norte do Estado, saiu da cota de atenção e atingiu o nível de alerta. É o que revelam os gráficos do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Segundo o último boletim divulgado nesta terça-feira (21), a cota está em 372cm, acima da cota de alerta, que é de 370cm.

(Foto: Reprodução / CPRM)

Já a cota de inundação é de 420cm. Porém neste caso, o rio está ainda longe de atingir. Da Bacia do Rio Parnaíba, até agora apenas o Rio Marataoan se encontra na cota de alerta. Os outros 28 pontos de monitoramento indicam situação normal dos demais rios. Três estações estão sem transmissão e não foi informado qual o nível desses rios.

(Foto: Reprodução / CPRM)



De acordo com Sônia Feitosa, meteorologista da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), todo o próximo trimestre poderá ter chuvas fortes. “A previsão climática para o trimestre Fevereiro-Março-Abril é de chuvas acima da média. E mesmo olhando de forma isolada, fevereiro especialmente estará com chuvas acima da média, principalmente no Norte do Estado”, informou Sônia Feitosa.

(Foto: Kennedy Jr.)



