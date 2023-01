Mês de fevereiro terá chuvas acima da média no Piauí, prevê meteorologia

Fevereiro está chegando e a previsão do tempo já antecipa os níveis de precipitação previstos para o mês. De acordo com Sônia Feitosa, meteorologista da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), todo o próximo trimestre poderá ter chuvas fortes.

“A previsão climática para o trimestre Fevereiro-Março-Abril é de chuvas acima da média. E mesmo olhando de forma isolada, fevereiro especialmente estará com chuvas acima da média, principalmente no Norte do Estado”, antecipou Sônia Feitosa. Ela complementa, inclusive que as chuvas podem, em alguns casos, serem classificadas como “temporais”.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)



Ela explica que as “chuvas mais volumosas no norte do Estado, se devem a Zona de Convergência Intertropical”. Já no Sul do Piauí, por conta de outra Zona de Convergência, a do Atlântico Sul, a especialista afirma que a “tendência é de diminuição das precipitações na metade de Fevereiro”.

Comitê de crise foi criado

O Governo do Estado criou na última sexta (27) um comitê de crise para adoção de medidas emergenciais em razão das fortes chuvas que atingem o estado e a ocorrência de enchentes em alguns municípios. O objetivo é efetivar ações de prevenção, antecipação aos riscos e resolução da crise instituída devido aos alagamentos e inundações.

O comitê deverá criar um canal de informações por meio de um aplicativo de mensagens, facilitando o compartilhamento de informações relevantes sobre alagamentos e inundações por parte dos cidadãos. O grupo se reunirá sempre que chuvas e enchentes causem transtornos à população e ao exercício de atividades socioeconômicas em uma ou mais regiões do Estado. Ele manterá suas atividades pelo tempo que durar a crise.

