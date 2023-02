Em Barras, rio Marataoan se aproxima do nível de alerta após chuvas

O nível do Rio Marataoan em Barras, no norte do Estado se encontra estável, apesar de um leve aumento. É o que revelam os gráficos do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Segundo os dados desta quarta-feira (8), a cota está em 351cm, permanecendo na cota de atenção. Porém, foi registrada uma leve subida, se aproximando da cota de alerta, que é de 370cm.

(Foto: Kennedy Jr.)

A cota de inundação é de 420cm; neste caso, o rio está longe de atingir. A informação foi confirmada pelo climatologista Werton Costa. “O nível subiu, mas parece estar estável. Estou organizando uma ida para Barras pela Defesa Civil conversar com as populações e com o município de Barras e Esperantina e Batalha, os municípios mais próximos (do rio)”, disse Werton.

(Foto: Reprodução / CPRM)

Da Bacia do Rio Parnaíba, até agora apenas o Rio Marataoan se encontra na cota de atenção. Outros 28 pontos de monitoramento indicam situação normal dos rios. Três estações estão sem transmissão e não foi informado qual o nível desses rios.

(Foto: Reprodução / CPRM)

No norte do Estado, chuvas “acima da média” em fevereiro

De acordo com Sônia Feitosa, meteorologista da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), todo o próximo trimestre poderá ter chuvas fortes. “A previsão climática para o trimestre Fevereiro-Março-Abril é de chuvas acima da média. E mesmo olhando de forma isolada, fevereiro especialmente estará com chuvas acima da média, principalmente no Norte do Estado”, antecipou Sônia Feitosa. Ela complementa, inclusive que as chuvas podem, em alguns casos, serem classificadas como “temporais”.

Ela explica que as “chuvas mais volumosas no norte do Estado, se devem a Zona de Convergência Intertropical”. Já no Sul do Piauí, por conta de outra Zona de Convergência, a do Atlântico Sul, a especialista afirma que a “tendência é de diminuição das precipitações na metade de Fevereiro”.

Confira as imagens do rio:

