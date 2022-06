Mulher é agredida com golpes de facão por ex-companheiro em Água Branca

Um homem identificado apenas como Moisés foi preso nesta quinta-feira (30), na cidade de Barro Duro (a 100 km ao Sul de Teresina), suspeito de ter aplicado diversos golpes de facão em sua ex-companheira, na tarde de ontem (29), no município de Água Branca.



Após praticar a tentativa de feminicídio, Moisés teria fugido com destino ignorado. Os policiais de Barro Duro, juntamente com as guarnições de Passagem Franca, iniciaram as diligências na tentativa de localizar o homem, que foi encontrado em Barra Duro e preso.

Moisés foi conduzido à Delegacia de Água Branca, onde foram lavrados os procedimentos cabíveis ao caso. O caso será investigado pela Polícia Civil de Água Branca.



A vítima, identificada como Guilhermina, sofreu diversos ferimentos e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi conduzida ao Hospital de Água Branca e posteriormente transferida para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

