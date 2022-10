Vídeo: homem é morto a tiros em banheiro de casa de show em Bom Jesus

Um homem identificado como Paulo César Nunes da Silva, de 27 anos, foi morto com um tiro na cabeça na última segunda-feira (03), na cidade de Bom Jesus, região Sul do Piauí. Imagens gravadas por câmeras de segurança flagram o momento em que a vítima entra no banheiro em uma festa e é seguida pelo atirador. O homem foi atingido por um único disparo e morreu ainda no local.

No momento do crime, várias pessoas estavam na festa, algumas, inclusive, testemunharam a execução. De acordo com o delegado Marcelo Leal, da Gerência de Policiamento do Interior (GPI), o crime teria sido motivado por uma desavença entre a vítima e o atirador. "Eles estavam em uma seresta. A vítima vai até o banheiro e o autor chega pouco depois e efetua pelo menos um disparo de arma de fogo. O autor viu que era o momento adequado para executar a vítima, tanto que o fez. Se houve um planejamento mais aprofundado, apenas o inquérito vai poder detalhar isso", afirmou o delegado. O suspeito de ter cometido o crime, que não teve a identidade revelada, se apresentou à Polícia Civil de Bom Jesus, mas foi liberado em seguida. "Conforme informações do delegado do município, a vítima já tinha passagens pela polícia e os dois já tinham problemas anteriores, que não tinha envolvimento com o crime. O autor, até então, não tinha nenhuma passagem pela polícia. Ele não ficou preso por ter se apresentado. Pelas imagens, dá para ver que é um crime de proximidade", destacou o delegado Marcelo Leal. As investigações sobre o assassinato ficarão a cargo da Delegacia Regional de Bom Jesus. O suspeito de ter cometido o crime poderá ser indiciado pelo crime de homicídio.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Chico Filho.