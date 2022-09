Três pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Bom Jesus

Policiais civis da Delegacia Regional de Bom Jesus prenderam três pessoas durante operação deflagrada na manhã deste sábado (03) no município. A ação, que foi denominada de Braço Forte, consistia no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em residência para combater o crime de tráfico de drogas.



Em uma das casas, a polícia apreendeu, cocaína maconha, mais de R$ 3 mil em espécie, máquinas de cartão de crédito, cartões de crédito, celulares e um revólver calibre 38 com cinco munições. No local, foram presas em flagrante três pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí informou que a ação integrada desenvolvida hoje contou com o apoio do 19º Batalhão de Polícia Militar de Bom Jesus e do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Penal. Foi um cão farejador chamado Sam que encontrou o material apreendido na operação.

“A ação policial tem como escopo combater e prevenir o tráfico de drogas e armas na região do Cerrado piauiense demonstrando assim a força do Estado contra as facções criminosas”, disse a SSP em nota.

Os presos foram levados para a Delegacia Regional de Bom Jesus junto com o material apreendido. Eles foram autuados e seguem à disposição da justiça.

