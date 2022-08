Polícia cumpre 35 ordens judiciais para combater tráfico de drogas em Teresina

A Polícia Civil amanheceu cumprindo uma série de mandados judiciais nesta quinta-feira (18) com o objetivo de combater o tráfico de drogas em Teresina e seu entorno. A ação foi batizada de Operação Ultravioleta e consiste em 35 ordens judiciais, sendo 25 de busca e apreensão e 10 de prisão. Os alvos são da capital piauiense e também da cidade de Altos.



Leia também: Bonde dos 40: Líder da facção é preso em fazenda na cidade de Miguel Alves



Foto: Divulgação/Polícia Civil do Piauí

A ação é coordenada pela Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre) e mobiliza cerca de 130 policiais entre a Polícia Civil, Polícia Militar e os Núcleos de Operação da Polícia Civil do Maranhão, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal de Teresina.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as investigações que culminaram na Operação Ultravioleta iniciaram há cerca de um ano quando foram feitas as prisões de cinco pessoas, sendo quatro mulheres, e apreendidos aproximadamente 23 Kg de droga em Teresina. Não foi informado quantas pessoas foram presas até o momento no dia de hoje (18).





Aguarde mais informações.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no