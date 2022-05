Polícia apreende 120 Kg de drogas em Teresina e prende três mulheres por tráfico

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE) apreendeu neste domingo (15) mais de 120 Kg de entorpecentes sendo transportados em ônibus interestaduais em Teresina. Três mulheres foram presas acusadas de tráfico de drogas: uma de 52 anos, uma de 30 e outra de 31 anos.



Entre os entorpecentes apreendidos há maconha, haxixe, skank(conhecida como supermaconha), cocaína e crack.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

A primeira prisão ocorreu em um ônibus que vinha do Estado de São Paulo. Ao revistar as bagagens, a polícia encontrou aproximadamente 83 tabletes de maconha, 10 invólucros de skank, seis tabletes de cocaína e quatro tabletes de haxixe. Os entorpecentes estavam em poder de uma mulher de 52 anos que estava companhada de uma criança. De acordo com a polícia, ela já tinha antecedentes criminais por tráfico no Maranhão e foi autuada em flagrante pelo mesmo delito.

A segunda abordagem se deu no Terminal Rodoviário de Teresina, onde os policiais revistaram as bagagens de duas mulheres que desembarcavam vindas do Distrito Federal. Com elas, a polícia encontrou 10 kg de maconha, 10 kg de crack e 500 gramas de cocaína. As duas foram conduzidas para a sede da Delegacia de Entorpecentes onde foram autuadas por tráfico e associação para o tráfico.

As investigações iniciaram a partir do recebimento de denúncias anônimas. Quem dá mais detalhes é o coordenador da DEPRE, delegado Everton Ferrer: "Essas duas passageiras que vinha de Brasília tinha saído de Teresina para lá só para pegar a droga e no retorno delas, foram abordadas. Coincidentemente, a passageira que vinha de São Paulo chegou a Teresina no mesmo dia e na mesma hora que as outras duas que vinham do Distrito Federal", explica.

A polícia dez o acompanhamento das acusadas durante todo o dia de ontem e à noite fizeram as abordagens simultaneamente. As três mulheres foram autuadas em flagrante e ouvidas na sede da DEPRE antes de serem encaminhadas ao sistema prisional.

