Piauí: PM realiza grande apreensão de drogas; duas pessoas são presas por tráfico

Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida pela Polícia Militar do Piauí (PMPI), através da 2ª CIA do 14° Batalhão de Simplício Mendes. A abordagem ocorreu na zona rural de Campinas do Piauí, na tarde de ontem (14). Os policiais apreenderam mais de 300 papelotes de cocaína e cerca de 4 tabletes de maconha.

(Foto: Divulgação/PMPI)

De acordo com a PM, as prisões ocorreram quando os policiais militares realizavam policiamento no local e suspeitaram de um homem que conduzia uma motocicleta. Ao realizar a abordagem, foi encontrado com ele 09 papelotes de substância análoga a cocaína, 64 gramas de maconha e a quantia de R$ 1.457,00.



Imediatamente, o indivíduo foi preso pelo crime de tráfico de entorpecentes. Ao ser questionado sobre onde comprava o entorpecente, o homem revelou que pegou com uma pessoa na Localidade Vigia, zona rural de Floresta do Piauí. Os policiais então se deslocaram até o local indicado e ao chegar na residência encontraram vasta quantidade de cocaína e maconha, uma pistola cal. 40, balança, caderno com anotações das vendas de drogas, além de outros materiais utilizados para embalar entorpecentes. O mesmo também foi preso por tráfico.



Os presos e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Simplício Mendes para lavratura do flagrante.



Com informações da PMPI