Floriano: cão farejador encontra mala com drogas avaliada em R$ 250 mil

O cão farejador K9 Peter, da Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF), localizou uma mala carregada com entorpecentes durante uma fiscalização de rotina a um ônibus na BR-230, na cidade de Floriano, a 247 km de Teresina. A droga está avaliada em R$ 255 mil. Veja o momento em que o cão localiza a droga:

Segundo informações da PRF, o ônibus vinha da cidade de Santo André, no estado de São Paulo, e tinha como destino o município de Valença do Piauí. Durante busca no compartimento de bagagens, o cão farejador sinalizou para a presença de drogas no interior de uma mala despachada, portanto, sem proprietário no ônibus.

Dentro da mala foram encontrados 1.500 papelotes de cloridrato de cocaína, totalizando 1,2 Kg, além de 1,5 Kg de maconha, divididos em dois tabletes, e um tablete de pasta base de cocaína pesando 300 gramas.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Floriano, para as providências legais cabíveis.







Com informações da PRF.