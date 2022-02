Homem é preso em flagrante arrombando carros na Av. Dom Severino em Teresina

A Polícia Civil, por meio do 12º Distrito Policial, prendeu um homem identificado como Antônio Wilson, acusado de praticar uma série de arrombamentos de carros na zona Leste de Teresina. Ele foi pego em flagrante tentando quebrar o vidro de um veículo que estava estacionado na Avenida Dom Severino no final da tarde de ontem (14).



Wilson vinha sendo monitorado pelos policiais há dias e, no final da tarde, tentou roubar uma SW4, mas não conseguiu. Ele, então, partiu para o carro da frente e tentou arrombar o vidro, momento em que foi contido pela polícia.



Antônio Wilson foi preso em flagrante na Av. Dom Severino - Foto: Reprodução

Com ele, a polícia apreendeu chaves de fenda, bolsas e até mesmo malas de roupa, todos eles objetos roubados de dentro dos carros. De acordo com o delegado Ademar Canabrava, titular do 12º DP, Antônio Wilson faz parte de uma quadrilha especializada no arrombamento de veículos que age principalmente no horário do meio dia próximo a restaurantes, farmácias e salões de beleza.

“É o horário que eles mais praticam os roubos, por causa do fluxo de pessoas nos restaurantes, farmácias, salões e supermercados. Esses arrombadores usam o controle de portão para impedir o travamento do carro. Eles ficam em outro veículo observando o movimento, em geral veículos com vidro fumê muito escurecido, e apertam o botão do controle no momento em que a pessoa trava o próprio veículo. Agem muito rápido. Enquanto a vítima está dentro do estabelecimento, eles abrem o carro e pegam tudo que tem dentro. Às vezes quebram os vidros”, explica o delegado.



O delegado Ademar Canabrava é o responsável pela investigação - Foto: Jailson Soarees/O Dia

Além dos objetos roubados, a polícia também encontrou com Antônio Wilson uma chave de fenda usada para retirar a borracha dos vidros e para abrir as portas dos carros. Além dele, os demais membros da quadrilha de arrombadores também estão sendo investigados para posterior identificação e prisão.

O delegado Canabrava faz um apelo à população para evitar ser tipo deste tipo de roubo. “Pedimos às pessoas que tenham a consciência de não deixar objetos de valor dentro dos carros, principalmente notebook. Nos últimos 40 dias também tivemos pelo menos cinco vítimas que eram policiais e tiveram suas armas roubadas de dentro de seus carros por estes criminosos. Nós que somos policiais temos que andar com a arma ou na cintura ou deixar em casa, mas nunca no carro”, pediu.

