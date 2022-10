Homem é preso por matar a companheira com 38 facadas em Brejo do Piauí

O Piauí registrou mais um caso brutal de feminicídio neste domingo (09). Desta vez o crime aconteceu na cidade de Brejo do Piauí, distante 427 Km de Teresina, onde uma mulher foi assassinada com quase 40 facadas pelo próprio namorado. Ele foi preso em flagrante na localidade Lagoa da Entrada, zona Rural de Tamboril do Piauí enquanto tentava fugir.



Leia também: Piauí registra 1.776 casos de eventos violentos, aponta Rede de Observatórios da Segurança





Foto ilustrativa: Assis Fernandes/O Dia

O autor do crime foi identificado como sendo Josimar da Conceição. A vítima trata-se de Letícia da Silva Lopes, 23 anos. De acordo com o auto de prisão em flagrante lavrado pela polícia, Josimar estava bebendo com alguns amigos próximo à casa da vítima quando cometeu o crime. Ao confessar a autoria do feminicídio, ele disse que sentiu ciúmes de Letícia e que iniciou uma briga.

Durante a discussão, ele pegou uma faca de cozinha e desferiu pelo menos 38 golpes contra a jovem, que morreu no local. Josimar fugiu logo após o crime, mas a Polícia Militar, acionada por populares que ouviram o ocorrido, conseguiram localizá-lo na zona Rural de Tamboril tentando conseguir uma carona. Josimar foi autuado em flagrante por violência contra a mulher e feminicídio.

Sua prisão em flagrante foi homologada pelo juiz Francisco César da Silva, da Vara Única da Comarca de Canto do Buriti.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no