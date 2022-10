Piauí registra 1.776 casos de eventos violentos, aponta Rede de Observatórios da Segurança

Dados divulgados pela Rede de Observatórios da Segurança revelaram que o Piauí registrou 1.765 eventos violentos no Estado. O levantamento considera 16 indicadores de violência, sendo que as ações policiais apresentaram 843 registros. Essa é a primeira vez que o Piauí e o Maranhão integraram a Rede, em 2021. Comparando as duas unidades federativas, o Piauí lidera no número de linchamentos/tentativas de linchamento, onde foram registrados 34 casos contra 24 do estado vizinho.

No último ano, foram registrados 12.042 eventos de policiamento. No conjunto dos sete estados, os eventos ligados às polícias representam 55% do monitoramento, mas no Rio de Janeiro, eles chegam a 67%.



Já a violência contra a mulher aparece, como nos dois últimos anos, em terceiro lugar no monitoramento. Foram 2.436 registros de eventos violentos contra mulheres - quase sete casos por dia. Tentativa de feminicídio e feminicídio são os maiores registros quando olhamos para esse tipo de violência. O Piauí acumula 136 casos de feminicídio e violência contra mulher. Já os casos de violência contra crianças e adolescentes somam 91 registros e 02 casos de violência contra LGBTQI+.

Foram monitorados dados da Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo, que registraram 21.563 eventos violentos. As ações policiais representaram mais da metade desses registros, foram 12.042 casos.



O relatório ‘Máquina de moer gente preta: a responsabilidade da branquitude’, divulgado no dia 6 de outubro, evidencia o racismo que coloca pessoas negras como principais vítimas da violência. O monitoramento é feito diariamente a partir de veículos de imprensa.



Os pesquisadores coletam informações e alimentam um banco de dados que posteriormente é revisado e consolidado. No período de agosto de 2021 a julho de 2022, foram 59 eventos violentos por dia. Isso significa dizer que a cada meia hora ao menos uma pessoa foi impactada pela violência.



