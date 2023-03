Cadela some após acidente com médico em Buriti dos Lopes; família pede ajuda

A família do médico Mateus Carvalho Nunes, que faleceu na última segunda-feira (27) após acidente de carro no município de Buriti dos Lopes, procura por uma cadela da raça Golden Retriever que estava no veículo e sumiu após a colisão. Devido mudança para Teresina, o médico levava em seu carro seis cães. Até o momento, cinco deles foram achados em diferentes locais das estradas próximas ao KM 56, onde ocorreu o acidente. Agora, a família pede ajuda para que a Golden Retriever, que se chama Lua e tem 1 ano e 4 meses, seja encontrada.

(Foto: Divulgação)

A prima de Mateus, Fernanda Nunes, explica que ele tinha uma filha de 4 anos, a pequena Alice, que é muito apegada aos cachorros, especialmente à Lua. Desde a morte de seu pai e o desaparecimento da cadela, Alice está sofrendo muito. “Ela é apaixonada por cachorros e queremos muito encontrá-la, para que não seja mais uma perda", diz Fernanda.

Qualquer informação referente à cadela podem ser repassadas por meio do número (86) 9.9829-0457 (Fernanda Nunes). A família informa que está oferecendo recompensa a quem encontrar o animal.

O acidente

No dia 27 de fevereiro, o médico e cirurgião ortopedista Mateus Nunes Costa, de 28 anos, faleceu em decorrência de um grave acidente na BR-343, em Buriti dos Lopes. Ele conduzia um veículo modelo Outlander, quando teria colidido com o meio fio, perdido o controle do carro e capotado fora da pista. O pai da vítima também encontrava-se no veículo no momento do acidente. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital.

Ithyara Borges