Colisão entre ônibus e motocicleta deixa uma pessoa morta em Buriti dos Lopes

Um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (20) deixou uma pessoa morta e uma ferida. Uma motocicleta modelo Honda de cor preta colidiu frontalmente com um ônibus de transporte de passageiros na BR-343, altura do Município de Buriti dos Lopes, distante 301 Km de Teresina.



Motocicleta colidiu de frente com o ônibus - Foto: Divulgação/PRF-PI

O condutor da moto, um homem de 35 anos, morreu na hora. O motorista do ônibus, um senhor de 50 anos, saiu ileso. Um passageiro do ônibus, um homem de 38 anos, sofreu lesões leves. Os demais ocupantes do veículo não tiveram qualquer ferimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) não informou os nomes das vítimas.



O condutor da moto tinha 35 anos e morreu no local

De acordo com o relatório da polícia, o motociclista teria invadido a pista do ônibus por falta de atenção quando a colisão aconteceu. Foi feito teste de alcoolemia no condutor do veículo de passageiros, mas o resultado deu negativo para embriaguez ao volante. O teste não pôde ser feito no motociclista em razão de seu óbito instantâneo.

A PRF acionou o IML para remover o corpo da vítima fatal. Por causa do acidente o trânsito no trecho de Buriti dos Lopes na BR-343 ficou lento durante a noite, mas a pista já foi totalmente liberada.

Com informações da PRF-PI