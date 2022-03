Em Buriti dos Lopes, viatura do IML colide com animais enquanto transportava corpo

Uma viatura do Instituto de Medicina Legal (IML) de Parnaíba se envolveu em um acidente enquanto transportava um corpo na BR-343, no município de Buriti dos Lopes. O acidente ocorreu por volta da meia-noite desta segunda-feira (14).

No momento do acidente, o veículo do IML transportava o corpo de Wadson da Silveira Fontenele, morto a facadas pela companheira na cidade de Piracuruca. O corpo da vítima estava sendo encaminhado ao IML de Parnaíba.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia com destino à cidade de Parnaíba quando colidiu com dois animais que estavam na pista. Foto: Reprodução Ambos os animais não resistiram aos ferimentos e morreram. Já o condutor do carro do IML, um homem de 37 anos, saiu ileso. O condutor foi submetido ao teste de alcoolemia, que deu negativo. De acordo com a PRF, o acidente foi provocado pela presença dos animais na pista.



