Campo maior: Fã de Whindersson tatua rosto de comediante e é notado pelo artista

Um jovem humorista de Campo Maior, chamado Ryan Oliveira, de 21 anos, foi notado pelo artista piauiense Whindersson Nunes, após fazer uma tatuagem realista em sua homenagem. Ryan conta que acompanha a trajetória de Whindersson desde 2015 e que o artista é uma grande inspiração para ele.

“Hoje eu me sinto realizado por eternizar minha maior referência e inspiração no que eu faço, desde 2015 acompanho esse cara incrível. Eu comecei a fazer vídeos de humor graças a inspiração que esse cara sempre me deu, ele me fez acreditar de que tudo é possível, que o pobre pode sim chegar no topo”, relata em uma publicação nas redes sociais.

O vídeo divulgado pelo jovem repercutiu nas redes sociais e o próprio Whindersson Nunes fez questão de comentar e compartilhar a publicação, que agora já está com mais de 1 milhão de visualizações. Além disso, Ryan ganhou muitos seguidores em sua página de humor no Instagram.

Em entrevista ao Portal O Dia, o jovem humorista conta que a sensação de ser notado pelo seu ídolo traz um mix de sentimento de nervosismo e felicidade. “É algo inexplicável, uma mistura de felicidade com nervosismo, ser notado por alguém que você admira muito é uma realização e tanto”, afirma.



Ryan Oliveira destaca que a tatuagem foi a sua forma de mostrar o quanto ama o trabalho do humorista. “Whindersson, um dia eu serei gigante que nem você, obrigado por tudo, meu ídolo. Essa foi minha forma de mostrar o quanto eu amo você e o seu trabalho, seus vídeos já me tiraram de momentos que você nem imagina. Você é o maior orgulho que eu tenho e acredito que seja também de todas as pessoas que te acompanham nessa trajetória cheias de realizações e desafio”, acrescentou na publicação.



Ryan Oliveira, jovem humorista de 21 anos, tem Whindersson Nunes como maior inspiração (Foto: Arquivo Pessoal)

A sessão da tatuagem, que foi realizada em estilo realista, durou cerca de 6 horas. O jovem humorista conta que foi um trabalho planejado entre ele e seu tatuador, Jhonn. “Ele também ficou surpreso com toda essa repercussão e com certeza ganhou mais reconhecimento, embora já seja um grande nome aqui em Campo Maior e em alguns lugares de Teresina. Eu mereço reconhecimento pela coragem, mas ele merece muito mais pelo talento e pela tatuagem que ele fez”, conta Ryan Oliveira.

O humorista Whindersson Nunes fará um show de despedida dos palcos no dia 18 de Junho em Teresina, no Albertão e, para Ryan, esse será um grande momento. “Espero ter a oportunidade de mostrar essa homenagem dia 18. Você é inspiração, você é referência. Te amo, tá eternizado. Rei!”, disse o jovem ao artista piauiense em publicação nas redes sociais.



