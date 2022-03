Campo Maior: homem é detido após tentar atear fogo na prefeitura do município

Um homem foi detido na manhã desta quinta-feira (03), após tentar atear fogo em um dos prédios da Prefeitura Municipal de Campo Maior. Segundo a Polícia Civil, o homem apresentava sinais de distúrbios mentais e teve um surto psicótico.



(Foto: Divulgação/Prefeitura de Campo Maior)

Após incendiar papéis que estavam em uma das alas da prefeitura, o homem chegou a ameaçar as pessoas que estavam presentes no local com uma faca. Para que a situação fosse controlada, foram necessários alguns minutos de negociação com o indivíduo, a fim de que ele se entregasse à polícia.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

O homem foi contido por uma equipe da Polícia Civil e conduzido à delegacia de Campo Maior para os procedimentos devidos.

