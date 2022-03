Lavador de carro é atingido com tiro na cabeça na Avenida Maranhão

Um homem foi alvejado com um disparo de arma de fogo no início da tarde desta quinta-feira (03) na Avenida Maranhão, nas proximidades do Centro Administrativo, na zona Sul de Teresina.

Segundo populares, a vítima trabalha como lavador de carro no local e foi surpreendido com a chegada de um motoqueiro que efetuou vários tiros. Um dos projéteis atingiu a cabeça da vítima, que perdeu muito sangue.

Foto: Arquivo / O Dia

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. O Portal O Dia apurou que o homem foi levado com vida para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas em estado grave.

Equipe da Polícia Militar estiveram no local, realizaram os primeiros levantamentos e iniciaram diligências na região para tentar identificar o suspeito e as causas do crime.

