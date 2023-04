Em Campo Maior, 68 famílias são monitoradas após o Rio Pintadas transbordar

Pelo menos 68 famílias estão sendo monitoradas pela Prefeitura de Campo Maior após o Rio Pintadas, que banha o município, atingir a cota de inundação e transbordar na manhã desta terça-feira (04). Essas famílias vivem na região dos bairros Cariri e Matadouro e também na região de Flores, que é banhada pelo Rio Surubim.





Foto: Reprodução/Instagram

Segundo a Prefeitura de Campo Maior, até o momento não há registro de famílias desabrigadas, mas a água ameaçou invadir uma residência localizada na Comunidade São Pedro, zona Rural do Município. Equipes da Defesa Civil se dirigiram até o local para avaliar a situação e tentaram convencer o proprietário do imóvel a sair de lá. Ele, no entanto, se recusou e permaneceu na casa.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram parte das ruas de Campo Maior tomadas pela água. Equipes das Secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação estão atuando em conjunto para montar uma força-tarefa e remanejar as famílias ameaçadas pela água em caso de necessidade. A Secretaria de Educação prepara escolas que possam receber eventuais desabrigados por causa da cheia dos rios.



Foto: Prefeitura de Campo Maior

A chuva também causou danos na BR-222. A Polícia Rodoviária Federal comunicou na manhã desta terça-feira (04) que interditou o trecho que liga Piripiri a Batalha, na ponte sobre o Rio dos Matos. A interdição se deu em razão da água ter transbordado sobre a pista na altura do quilômetro 84,9 no trecho que liga Piripiri a Batalha

Rio Longá também atingiu cota de inundação

Não só em Campo Maior as autoridades encontram-se em alerta para o risco de inundações por causa da cheia dos rios. Em Esperantina, já existem famílias desabrigadas e a preocupação é com o nível do Rio Longá, que atingiu ontem à noite a cota de transbordamento e segue aumentando seu volume de água ao longo do dia de hoje.

