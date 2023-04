Chuvas no Piauí: Rio Longá, em Esperantina, atinge a cota de inundação

A forte chuva que tem atingido o Centro-Norte e Norte do Piauí fez subir mais ainda o nível do Rio Longá, que banha o município de Esperantina. Na noite desta segunda-feira (03), o Longá atingiu a cota de inundação. De acordo com o boletim do Serviço Geológico Nacional (CPRM), o rio se encontra a 26 centímetros acima do nível de transbordamento. A elevação rápida no final da noite se deu devido ao volume acumulado de chuva de 90 milímetros nas últimas nove horas.



Atualmente, a cota do Rio Longá é de 7,66 metros. O rio segue com previsão de elevação de seu nível para cerca de 7,78 metros, se mantendo, portanto, na cota de inundação de inundação e ficando 38 centímetros acima dela. O CPRM orienta as autoridades de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para que tomem as providências necessárias no sentido de amenizar o impacto às populações ribeirinhas.



Foto: O Dia

No momento, Esperantina tem pelo menos 46 pessoas desabrigadas por causa da chuva. São 13 famílias alojadas em duas escolas do município, recebendo auxílio de cesta básica e itens de higiene da Prefeitura. A Cachoeira do Urubu, principal ponto turístico da cidade, foi interditada pela Defesa Civil e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semar) em razão do aumento da água e de danos na estrutura da ponte que atravessa o local.

E não só o Rio Longá, em Esperantina, causa preocupação nas autoridades competentes e gera alerta para a população. Em Barras, o Rio Marathaoan se encontra na cota de alerta. Outro que está na mesma situação é o Rio Parnaíba no município de Luzilândia.

O Marathaoan se encontra a 4,14 metros devendo ter elevação nas próximas 8 horas para 4,17 metros, apenas 3cm abaixo da cota de inundação. Já o Parnaíba em Luzilândia está em 5,23 metros, devendo estabilizar nas próximas 12 horas e se manter a 47 cm abaixo da cota de inundação. O CPRM emitiu aviso aos órgãos locais no sentido de adotar ações de remediação de desastres naturais.

Vale lembrar que a Barragem Boa Esperança está operando atualmente a uma vazão de 500m³/s. A Chesf informou que a medida visa acompanhar o volume de espera para o período, devendo permanecer neste valor até nova avaliação. Esta vazão da Barragem Boa Esperança vem sendo praticada desde o dia 28 de março.

Na contramão dos rios do Centro-Norte do Piauí, em Timon e em Teresina, o nível do Rio Parnaíba se encontra em situação de normalidade a 3,24 metros podendo reduzir para 3,17 metros. Em Floriano, o Parnaíba também se encontra em nível de normalidade a 3,33 metros com previsão de reduzir ainda mais seu volume nas próximas 8 horas devendo chegar a 3,03 metros.

O CPRM lembra que as previsões apresentadas nos boletins são baseadas em modelos hidrológicos e estão sujeitas a incertezas. Os dados são provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional, que é de responsabilidade da Agência Nacional de Águas operada pelo Serviço Geológico Nacional.

