Esperantina: cidade tem 46 pessoas desabrigadas; Cachoeira do Urubu foi interditada

A forte chuva que tem caído nos últimos dias na cidade de Esperantina, ao Norte piauiense, tem deixado um rastro de destruição pela cidade. Até esta segunda-feira (03), o município já tem 13 famílias desabrigadas com 46 pessoas desalojadas. A informação é da Defesa Civil Municipal. De acordo com o coordenador do órgão, Raimundo Sousa, os desabrigados estão sendo alojados em duas escolas.

"Estas famílias estão alojadas nos colégios Cristo Redentor e Meire Fernandes, mas já estamos com outro colégio disponível junto à Secretaria de Educação para ser usado para receber mais famílias se precisar. Em caso de necessidade, teremos onde colocar quem por acaso ficar desalojado", explicou Raimundo.



A chuva que cai em Esperantina fez aumentar o nível dos rios da região - Foto: Reprodução/Whatsapp

As famílias que estão alojadas nas escolas do município estão recebendo ajuda da Prefeitura com o fornecimento de cestas básicas e itens de higiene.

Cachoeira do Urubu foi interditada

Além das famílias desabrigadas, a chuva também acendeu um alerta para quem precisar passar pelo trecho da Cachoeira do Urubu, que fica em Esperantina. É que com a cheia dos rios que cortam a região, o local também registrou um aumento de nível nas águas. Segundo a Defesa Civil, há danos na estrutura da ponte usada para travessia sobre as águas.

"Pedimos a uma equipe da Semar para vir até aqui avaliar a situação e a própria Secretaria solicitou à Defesa Civil que sinalizássemos a Cachoeira do Urubu para interdição. A cachoeira está interditada. Impedimos o pessoal de trafegar lá em cima, porque tem madeiras estragadas na passagem da ponte", relatou o coordenador Raimundo Sousa.

Esperantina segue na zona de alerta para chuvas intensas, sendo um dos 49 municípios piauienses na região Norte e Centro-Norte que podem ter mais temporais nas próximas horas. Na manhã desta segunda (03), o Rio Longá, que banha o município, se encontra a 7,35 metros.

