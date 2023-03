Vereador alega questões partidárias após mandar público “parar de latir”

O vereador Edvaldo Borges, no município de Canto do Buriti, se manifestou na tarde desta quinta-feira (16) após a repercussão do vídeo em que ele aparece mandando o público presente na sessão ordinária da última quarta (15) na Câmara Municipal de Canto do Buriti ‘parar de latir’.

Através da assessoria jurídica, o parlamentar classificou as frases utilizadas contra o público como “frases inadequadas” e alegou que por questões partidárias um grupo de pessoas estava interrompendo o pronunciamento dos vereadores. Ele negou que tenha utilizado o “parem de latir” contra professores presentes no plenário.

“Na sessão estavam presentes um determinado grupo de pessoas que por questões partidárias causaram tumulto, proferindo ofensas e desrespeitando o momento de fala dos vereadores, por conta dessas provocações o vereador Edvaldo Borges utilizou termos inadequados, mas que em momento algum foram direcionados a classe dos professores, mas direcionados ao grupo de pessoas quem estava provocando balburdia, querendo achincalhar a sessão e promovendo desordem no recinto”, disse uma nota de esclarecimento emitida pelo vereador.

A assessoria de Edvaldo Borges disse que na sessão não estava sendo debatida nenhuma matéria sobre a educação municipal. O vereador que está no seu sétimo mandato disse que a população de Canto do Buriti tem pleno conhecimento do trabalho, bem como seu comprometimento e respeito com a classe dos professores.

