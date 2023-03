Vereador manda professores “pararem de latir” durante sessão na Câmara de Canto do Buriti

A sessão ocorrida ontem (15) na Câmara Municipal de Canto do Buriti terminou em confusão e gritaria. Durante o debate das pautas houve um desentendimento entre o vereador Edvaldo Borges e um grupo de professores que acompanhava a sessão. O parlamentar se dirigiu aos professores e pediu para que eles “parassem de latir” enquanto outro alguém falava.

A fala causou revolta nos profissionais, que rebateram a frase com gritos pedindo respeito e devolvendo a ofensa proferida pelo vereador. A situação foi registrada em vídeo e confirmada ao Portalodia.com por outros dois parlamentares que estavam presentes na sessão. De acordo com um deles, Vadim da Van, a pauta era uma fiscalização, pelo Legislativo, nas escolas do município. Os professores, então, questionaram por que só agora isso iria ser feito e foram respondidos pelo vereador Edvaldo Borges. (veja o vídeo abaixo:)



Foto: Reprodução

“Porque agora nós temos poder para isso. Só agora nós temos poder para isso”, diz o vereador. Ele, então, se dirige ao presidente da Câmara, mas as vozes dos professores se sobrepõe. É o momento em que Edvaldo Borges diz: “Faz favor. Quando vocês quiserem latir, deixa eu terminar de falar. Vocês têm que ficar calados quando uma pessoa estiver com a palavra”.

O parlamentar foi vaiado logo em seguida pelos professores, que devolveram a frase com palavras pedindo ordem. “Cachorro é você. Você não respeita a gente. Cachorro é você”, dizem os docentes. Foi preciso o presidente da Câmara pedir calma e encerrar a sessão antes que todas as pautas do dia fossem discutidas.



Foto: Reprodução

Ao Portalodia.com, o vereador Sandosval Cavalcante (MDB) informou que os 11 vereadores da Casa se reuniram ontem e que vão se reunir novamente para debater a situação e evitar que algo assim volte a acontecer. “A nossa audiência acabou sendo encerrada antes e eu só tenho a lamentar muito. Não era para ter acontecido dessa forma. Mas vamos tomar as providências para que situações assim não se repitam, porque é constrangedor e atrapalha nosso trabalho pela cidade”, explicou Sandosval.

Também em conversa com o Portalodia.com o vereador Vadim da Van, que estava junto com os demais na sessão, afirmou que cobrou da Mesa Diretora uma postura mais firme com relação à atitude adotada pelo colega parlamentar de discutir de forma ofensiva com os professores. “São profissionais que sempre acompanham nossas sessões por livre e espontânea vontade e não podemos perder essa parcela de participação popular nos nossos trabalhos”, explicou.

O Portalodia.com procurou o vereador Edvaldo Borges para se pronunciar a respeito do vídeo e da situação, mas as ligações caíram na caixa de mensagem. O espaço segue aberto para futuros esclarecimentos por parte do parlamentar e dos demais envolvidos.

