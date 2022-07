Prefeito Magno sanciona lei que garante novo piso salarial aos agentes de saúde e endemias

O prefeito de Castelo do Piauí, Magno Soares, sancionou, na manhã desta quarta-feira (20), a lei que implanta o novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de endemias (ACE) do município. Com a nova lei, as duas categorias tiveram o piso elevado para dois salários mínimos.

(Foto: Divulgação/Ascom)

“É um momento importante. Fico feliz em reconhecer e garantir esse direito aos servidores. Parabenizo a todos pelo excelente trabalho que desenvolvem no município e por esse benefício. O nosso compromisso é esse, valorizar e reconhecer todos os direitos dos nossos servidores municipais”, disse o gestor.

O projeto de lei havia sido enviado pelo executivo para a Câmara Municipal de Vereadores, sendo apreciado e aprovado na noite desta terça-feira (19) durante sessão extraordinária.

Os servidores receberão o novo piso salarial a partir deste mês de julho, com efeitos retroativos a 5 de maio de 2022.

Estiveram presentes durante o ato de sanção do prefeito, membros do Conselho Municipal de Saúde, representantes da duas categorias, além da secretária de saúde, Antônia Soares, e o presidente da câmara de vereadores, Jadeilson Pereira.

Ascom