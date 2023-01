Membro do PCC acusado de homicídio é preso pela Polícia Civil no município de Curimatá

Um homem identificado apenas com as iniciais C.M.S foi preso pela Polícia Civil do Piauí durante cumprimento de mandado na manhã desta terça-feira (24), no município de Curimatá, a 746,1 km de Teresina.

(Foto: Divulgação/Polícia Civil do Piauí)

De acordo com a Polícia Civil, o homem é acusado de cometer diversos homicídios e tentativas de homicídios no extremo Sul do Piauí, além de ser membro do PCC.

O indivíduo estava foragido, mas foi localizado após diligências investigativas realizadas pelas equipes de polícia de Curimatá e Avelino Lopes. O homem foi preso por crime de Homicídio Qualificado.

