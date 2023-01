Homem tenta atear fogo em Cartório na zona Leste de Teresina; polícia investiga motivação

A Polícia Civil do Piauí está investigando o que teria levado um homem a tentar atear fogo no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Teresina, na zona leste da capital, durante a madrugada desta terça-feira (24). Câmeras de segurança do local registraram o momento em que o indivíduo joga gasolina na área externa do órgão. A perita criminal Karina Arruda revela que, pelas imagens, é possível perceber que o homem estava com o rosto descoberto.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

De acordo com o Capitão Suedney, do 5º Batalhão da Polícia Militar, a intenção do suspeito era, de fato, provocar um incêndio. No entanto, o mesmo foi impedido pelo agente de segurança do Cartório. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas as equipes de polícia encontram-se em diligências a fim de localizar o homem.

“Nós fomos acionados pelo cartório por volta do meio-dia e a perícia criminal esteve presente no local. Eles constataram que o homem não deixou digitais e que já tinha a pretensão de causar um incêndio”, explica o capitão.

Segundo a Corregedoria Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Piauí, os atendimentos do cartório chegaram a ser suspensos pela manhã, mas já foram retomados. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes.

