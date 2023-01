Dono de oficina é assassinado com mais de 30 tiros no Sacy; cinco mortes em 24h

O dono de uma oficina mecânica identificado como Fábio Silva Leal, de 36 anos, foi morto com mais de 30 disparos de arma de fogo no bairro Sacy, zona Sul de Teresina. O crime aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (23). Com essa, foram cinco mortes registradas na Capital em menos de 24 horas.



Foto: Jailson Soares/O Dia

A vítima estava trabalhando na oficina quando foi surpreendida por três homens armados em um carro de cor preta, de modelo não identificado. Os suspeitos teriam chegado ao local encapuzados.

Segundo o perito da Polícia Civil, Marcos Pinheiro, foram encontradas perfurações de arma de fogo na cabeça, tórax, abdômen e braços da vítima. “Os dois braços estavam quebrados por causa dos disparos”, afirmou.

Foto: Jailson Soares/O Dia



No local do crime foram encontradas mais de 41 cápsulas de pistolas calibre 9mm e 380. Até o momento não há informações sobre a identidade dos suspeitos de terem praticado o homicídio ou a motivação do crime.

O corpo de Fábio Leal foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal. As investigações ficarão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Foto: Jailson Soares/O Dia



Capital registrou cinco homicídios em 24 horas

Além desse, outros quatro homicídios foram registrados na Capital em menos de 24 horas. Todos os demais ocorreram na região Sudeste. O primeiro homicídio ocorreu no início da tarde de ontem, no loteamento Recanto dos Pássaros. Um homem identificado como José de Ribamar de Sousa Silva, 28 anos, foi morto com pelo menos oito disparos de arma de fogo em uma praça. A família alega que a vítima foi confundida pelos criminosos.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Outros três homens foram assassinados durante a noite, na Vila Mariana, região do Parque Ideal. Segundo populares, um veículo de cor preta com aproximadamente cinco ocupantes, fortemente armados, parou próximo a dois rapazes que estavam em frente a uma residência e efetuaram diversos disparos.

Em seguida, quando estava saindo do local, os ocupantes do veículo dispararam contra outro homem que estava caminhando próximo ao local. Um homem, ainda não identificado, usava uma tornozeleira eletrônica na perna esquerda.

