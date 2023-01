Homem é perseguido e morto a tiros na zona Sudeste de Teresina

Um homem identificado como José de Ribamar de Sousa Silva, 28 anos, foi morto com pelo menos oito disparos de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (23) loteamento Recanto dos Pássaros, na zona Sudeste de Teresina. A família alega que a vítima foi confundida pelos criminosos.

De acordo com a esposa da vítima, uma mulher que preferiu não se identificar, José de Ribamar estava com ela quando percebeu que havia perdido a carteira com dinheiro e os documentos. O homem deixou a mulher em casa com o filho de seis meses e retornou para uma praça para realizar a busca.

Foto: Jailson Soares / O Dia

A mulher comentou que o marido saiu de casa em uma moto e sustentou que ele deve ter sido confundido. “Ele é um trabalhador. Todo mundo aqui conhece ele. Ele tinha perdido a carteira e veio procurar porque estavam o dinheiro e os documentos dele. Confundiram ele. Ele estava no local errado”, disse.

LEIA TAMBÉM: Polícia investiga se acerto de contas motivou tiros que mataram criança na Nova Brasília

A Polícia Militar iniciou diligências para tentar identificar os suspeitos. A Polícia Civil, por sua vez, foi acionada para realizar os procedimentos legais para descobrir a motivação do crime. Os primeiros levantamentos apontam que o homem não possui relação com a criminalidade na região.

“Fizemos o isolamento da área. Apuramos que é um cidadão trabalhador, atuava na área da construção civil, na da que leve a acre que tenha sido alguma vingança ou algo do tipo. Vimos algumas cápsulas .380. Segundo as informações os criminosos fugiram em um veículos prata”, comentou o tenente Lima, do 8º Batalhão da Polícia Militar.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no