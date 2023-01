Polícia investiga se acerto de contas motivou tiros que mataram criança na Nova Brasília

A Polícia Civil está investigando se um acerto de contas foi a motivação dos disparos que atingiram Josemir Barbosa dos Santos, vulgo “Homin”, de 49 anos e uma criança de iniciais J. F. C. S., de apenas dois anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. “Homin”, que foi baleado nas costas e na perna, foi levado ao HUT e ainda está internado. Ele é acusado de envolvimento em um duplo homicídio na Vila Carlos Feitosa, cometido no dia 4 de Julho de 2022.

O delegado Genival Vilela informou ao O Dia que ele estava foragido devido a esse crime e que agora está sob custódia. “Temos informações sobre a autoria (do crime), mas optamos por não divulgar nesse momento. Ouvimos o pai da criança, ele disse que estava lavando o carro e as crianças estavam próximas, quando apareceu um veículo na cor prata, com indivíduos dentro e começaram a disparar. Ele tentou fugir, mas foi atingido nas costas e na perna e a criança sofreu um disparo no peito. Ambos foram socorridos, mas a criança faleceu em seguida”, detalhou Vilela.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Segundo o delegado, no momento ainda havia outra criança – que não foi atingida - e a esposa do Josemir, que fugiu do local porque sobre ela há também um mandado de prisão por envolvimento no duplo homicídio. “Em julho do ano passado, ele e a esposa assassinaram dois indivíduos na Vila Carlos Feitosa. Não descartamos ser acerto de contas, por conta do duplo homicídio”, informou o delegado.

Relembre o duplo homicídio

Na ficha de Josemir há crimes como homicídio, tráfico de drogas e envolvimento com facções. Ele é suspeito de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em julho de 2022, na Vila Carlos Feitosa, região do bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina. Na ocasião, os criminosos teriam quebrado a fechadura da casa das vítimas, invadido a residência e efetuado os disparos. As vítimas foram identificadas como sendo Marcelo Pinho da Silva e Geovane Tavares da Silva Fernandes.

Além de Josemir, outras três pessoas também são acusadas de participação no duplo homicídio. O grupo possui mandados de prisão preventiva em aberto e apenas um, identificado como Lucas Gabriel Trindade da Rocha, havia sido preso. Josemir era considerado foragido, por isso, ao ser socorrido e enviado ao Hospital do Buenos Aires, foi colocado sob custódia da polícia. Ele também possui passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

