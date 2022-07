Dois homens são assassinados a tiros dentro de casa no bairro São Joaquim

A Polícia Militar foi chamada a atender uma ocorrência de duplo homicídio ocorrida no final da noite desta terça-feira (05) no bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina. Dois homens foram assassinados a tiros dentro de casa na região da Vila Carlos Feitosa. A informação foi confirmada pelo tenente J. Edilson, do 9º BPM. Até o momento não se tem informações sobre os suspeitos.



De acordo com o relatório do Comando do 9º BPM, os criminosos teriam quebrado a fechadura da casa das vítimas, invadido a residência e efetuado os disparos. As vítimas foram identificadas como sendo Marcelo Pinho da Silva e Geovane Tavares da Silva Fernandes. Para a Polícia Militar, a principal hipótese é de que os homicídios tenham se tratado de um acerto de contas.



Foto: RP50

Guarnições do 9º BPM fizeram diligências na região à procura dos suspeitos, mas até o momento nenhuma prisão relacionada ao caso foi feita. A polícia tenta ainda identificar uma terceira pessoa que, segundo os populares, estaria dentro da casa quando ela foi invadida e que fugiu em seguida.

A perícia do IML e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para recolher os corpos e fazer os primeiros levantamentos. O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil.

