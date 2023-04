Demerval Lobão: conduta de médico que discutiu com pacientes será analisada pelo CRM-PI

O Conselho Regional de Medicina do Piauí (CRM-PI) vai apurar, por meio da corregedoria do órgão, a conduta de um médico do Hospital Estadual João Luiz de Moraes, localizado no município de Demerval Lobão. Um vídeo nas redes sociais mostrou o médico discutindo com pacientes que estavam aguardando para serem atendidos: “Se frescar, eu não atendo mais ninguém”.

Segundo o órgão, a “Corregedoria vai analisar toda a situação, para investigação. O CRM-PI não emite opiniões sem antes investigar o caso. E depois, se for identificado alguma conduta indevida do médico será aberto uma sindicância, um processo ético disciplinar, já correndo em sigilo de lei”.

O caso

Nas imagens, o médico discute com uma das pacientes que estavam aguardando. Ele ressaltou, por diversas vezes, que o hospital é somente para urgência e emergência. “Febre e dor no corpo é UBS, se não funciona não é problema meu, reclame com o prefeito”, afirmou o médico. E disse ainda: “Só vou atender urgência e emergência a partir de agora. Se frescar eu só atendo urgência e emergência e se desrespeitar alguém daqui eu só atendo urgência e emergência e acaba essa p*taria aqui”, disse o médico.

Por meio de nota, a direção do Hospital informou que o médico plantonista que aparece nas imagens já foi afastado. O hospital destacou ainda que se solidariza com os pacientes que estavam no momento do ocorrido. Além disso, segundo a direção, todas as providências cabíveis já foram tomadas.

