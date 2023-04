"Se frescar, não atendo ninguém", diz médico para pacientes em Demerval Lobão

Um vídeo que está repercutindo nas redes sociais mostra o momento em que um médico do Hospital Estadual João Luiz de Moraes, localizado no município de Demerval Lobão, se recusa a atender pacientes. De forma alterada, o médico briga com pacientes que estavam aguardando para serem atendidos: “Se frescar, eu não atendo mais ninguém”.

“Só vou atender urgência e emergência a partir de agora. Se frescar eu só atendo urgência e emergência e se desrespeitar alguém daqui eu só atendo urgência e emergência e acaba essa p*taria aqui”, disse o médico.

Nas imagens, o médico discute com uma das pacientes que estavam aguardando. Ele ressaltou, por diversas vezes, que o hospital é somente para urgência e emergência. “Febre e dor no corpo é UBS, se não funciona não é problema meu, reclame com o prefeito”, afirmou o médico.

O médico disse ainda para a paciente que ela deveria ir atender os pacientes que estavam passando mal. “Você não é médica, eu que sei a prioridade dessa p*rra aqui”, falou o médico antes de se retirar da sala de espera.



Por meio de nota, a direção do Hospital informou que o médico plantonista que aparece nas imagens já foi afastado. O hospital destacou ainda que se solidariza com os pacientes que estavam no momento do ocorrido. Além disso, segundo a direção, todas as providências cabíveis já foram tomadas.

A Direção do Hospital Estadual João Luis de Moreas esclarece que assim que tomou conhecimento do fato, afastou o plantonista que aparece nas imagens que circulam nas redes sociais.



O Hospital se solidariza com os pacientes que presenciaram o ocorrido e informa que as providências cabíveis já foram tomadas.

A direção ressalta ainda que o hospital preza pelo bom atendimento dos seus pacientes e que promove reuniões periódicas sobre humanização e profissionalismo na abordagem aos usuário da unidade hospitalar, e que o episódio trata-se de ocasião pontual.

