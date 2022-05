Polícia encontra explosivos em sítio em Esperantina

Na noite desta quarta-feira (04), a Polícia Militar de Esperantina (distante 189 km de Teresina), encontrou diversos artefatos explosivos em um sítio localizado próximo à Cachoeira do Urubu. Segundo a PM, o dono do terreno entrou em contato relatando ter achado os explosivos na porteira de sua propriedade.



Ao todo, foram encontrados cinco artefatos explosivos, contendo aproximadamente 12 emulsões e 15 explosivos reforçadores que estavam dentro de uma sacola de pano.

(Foto: reprodução/redes socais)

O tenente Madislan Sousa, da 4ª Companhia da Polícia Militar de Esperantina, conta que a polícia fez buscas no local para encontrar mais artefatos, mas nada foi localizado.

Dupla é presa com 48 explosivos em Valença do Piauí



“Fizemos a varredura em todo o entorno para tentar localizar mais explosivos, e aguardamos a equipe do Bope para fazer o desmonte dos artefatos. Vamos fazer uma comparação dos lotes e analisar se tem relação com o fato ocorrido no dia 16 de março, quando foi localizada uma grande quantidade de explosivos, que era similar ao que foi localizado [nesta quarta] em Esperantina”, disse.





Com base nessa análise, a polícia irá investigar se os dois casos têm envolvimento, uma vez que o material encontrado ontem é similar ao que foi encontrado há dois meses.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no