Rio Longá atinge cota de inundação após fortes chuvas em Esperantina

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) informou em boletim divulgado nesta sexta-feira (31), que o Rio Longá atingiu a cota de inundação na cidade de Esperantina, após fortes chuvas que ocorreram na quinta-feira (30) e na madrugada desta sexta. Ainda segundo o boletim, os rios Marathaoan, em Barras, e Parnaíba, em Luzilândia, encontram-se em cota de alerta.

Foto: Reprodução/Whatsapp

A cota atual do Rio Longá é de 753 m,estando 13 cm acima da cota de inundação. A previsão é de que ocorra elevação do nível nas próximas horas. “Há previsão total de aumento se as chuvas também continuarem a abastecer a bacia do rio Marathaoan que deságua no Rio Longá. A primeira quinzena de abril ainda é chuvosa, então pode acarretar no aumento da bacia hidrográfica”, destaca o professor Rafael Marques, que realiza o monitoramento dos dados.

(Foto: CPRM)

"Esperantina é uma cidade de cota muito baixa, alguns bairros precisam ter atenção, principalmente em relação aos ocupações imobiliarias proximas ao rio", aponta o professor Marques.

O boletim do CPRM informou ainda que solicitou que os órgãos competentes se mantenham alertas quanto às ações de remediação a serem adotadas na salvaguarda das populações ribeirinhas nos locais de efetiva inundação como em Esperantina.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no