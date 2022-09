Floriano: PRF apreende 3kg de cocaína em ônibus na BR-230

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3kg de cocaína em um ônibus na BR-230, na cidade de Floriano. A abordagem ocorreu na noite da última segunda (05).

De acordo com informações da PRF, os policiais abordaram um ônibus e decidiram averiguar o interior do veículo, quando um passageiro apresentou nervosismo após a aproximação da equipe. Ao ser questionado, o mesmo relatou que embarcou em São Paulo com destino ao Ceará.

(Foto: Polícia Rodoviária Federal)

O homem foi indagado sobre uma bolsa que encontrava-se próximo às suas pernas, ele informou que o pertencia. Os policiais realizaram a busca no interior da bolsa e encontraram 3kg de Cocaína.

O homem confessou que a droga pertencia a ele e que receberia o valor de R$ 2.500 para entregar a substância no Estado do Ceará.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Floriano para adoção das medidas cabíveis.

