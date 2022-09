Suspeito de arrombar carros no Centro de Teresina é detido pela Polícia

Um homem suspeito de arrombar carros no Centro de Teresina foi detido pela polícia nesta terça-feira (06), após ser identificado em uma filmagem que mostra o momento em que ele cometia o crime. Segundo informações do Grupo de Apoio Operacional (GAO), agora existe uma nova modalidade de furto: ao invés de quebrarem o vidro para roubar os pertences que se encontram dentro do veículo, os criminosos abrem o capô do carro e roubam a bateria.

Confira o vídeo:

O coordenador do GAO, Joatan Gonçalves, explica que os criminosos fazem a manobra com muita facilidade e costumam focar em veículos mais populares, como Gol e Fiat Palio. “Eles subtraem a bateria e as peças do interior do veículo. Também levam o pneu de step”, pontua.

Joatan Gonçalves, coordenador do GAO (Foto: Jailson Soares/ODIA)



Segundo a polícia, o homem detido é morador de rua e cometeu o crime ontem (05), por volta das 16h, próximo à Praça do Fripisa. "Através da informação de populares, que costumo dizer que são a nossa “bola de cristal”, a gente conseguiu localizar alguns elementos suspeitos, várias pessoas em situação de rua foram abordadas e conseguimos identificar o autor”, acrescenta.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia do 1º Departamento de Polícia, onde o delegado Sérgio Alencar ficou responsável por colher o depoimento. Além disso, a polícia agora busca descobrir quem são as pessoas que estão recebendo as peças furtadas dos veículos.



Chico Filho e Jailson Soares/ ODIA TVAdriana Magalhães