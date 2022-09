Corpo de mulher é encontrado no Rio Parnaíba; vítima foi torturada por facção criminosa

Joycilene Nascimento Silva, de 32 anos, foi encontrada sem vida nas águas do Rio Parnaíba, próximo ao bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina, nesta terça-feira (06). A vítima, mãe de cinco filhos, foi torturada até a morte por membros de uma facção criminosa.

(Foto: Divulgação/Redes sociais)

De acordo com relato de um amigo da vítima, que não quis se identificar, Joycilene havia ido a uma festa em Timon (MA) no domingo e acabou sendo levada pelos criminosos. “O que sabemos é que ela saiu com uma irmã por parte de pai e foram para um evento. Depois a irmã levou ela para uma reggae e lá o pessoal da facção a pegaram”, conta.

Segundo o relato, a vítima não teria vínculo com facções criminosas e pode ter sido confundida. “Ela foi para uma região de outra facção e foi assassinada injustamente”.



Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que Joycilene Silva foi torturada. O amigo da vítima pede justiça pelo caso. “Agora tem cinco crianças sem o apoio da mãe daqui pra frente. A gente pede justiça”, diz.



O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Adriana Magalhães