PRF apreende em Floriano 62 toneladas de calcário extraídas ilegalmente

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF) apreendeu uma carga de 62,5 toneladas de calcário agrícola extraídos por uma empresa que estaria operando sem autorização da Agência Nacional de Mineração. A apreensão se deu na BR-230 na altura do município de Floriano. O material era transportado em uma carreta que seguia para a cidade de Bom Jesus.



O calcário agrícola é um produto utilizado para a correção da acidez do solo e fertilização. Durante a fiscalização, os agentes da PRF constataram que se trata de uma matéria-prima explorada no município de Ibupi, no Estado de Pernambuco. As informações constavam nas notas fiscais do produto.



Foto: Divulgação/PRF-PI

Foi por meio destes documentos que a polícia constatou que a empresa proprietária da carga estaria operando ilegalmente na extração do calcário agrícola. A ação se configura como lavra ilegal de minério fiscalizado.

Por meio de nota, a PRF informou que a empresa foi enquadrada por usurpação de bem ou matéria-prima da União. O motorista da carreta não chegou a ser preso, mas permaneceu no local na condição de testemunha. Toda a carga apreendida foi encaminhada para a unidade operacional de Floriano e se encontra à disposição da polícia

