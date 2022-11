Empresário é executado a tiros dentro de pousada em Luís Correia, litoral do Piauí

O empresário Francisco Helder, de 54 anos, foi executado com três tiros dentro da Pousada Recanto dos Poetas, localizada no povoado Macapá, em Luís Correia, litoral do Piauí. O crime ocorreu às 19h49 deste sábado (12) em frente a clientes e funcionários. Imagens do circuito interno de segurança da pousada mostram o momento da execução.



Helder estava dentro de um barco ornamentado, onde funciona o bar, e preparava uma bebida para um cliente. Um homem vestido com uma camisa rosa, short vermelho e encapuzado adentrou o local e efetuou três disparos à queima roupa contra o comerciante. O crime apresenta característica de execução devido ao modus operandi.



Funcionários relataram que, ao ouvirem os disparos vindos do bar, perceberam um homem encapuzado fugindo do local. Há possibilidade do atirador ter entrado pelos fundos do terreno.

O crime ocorreu em frente aos hóspedes e funcionários, que se assustaram com os disparos. Segundo vizinhos, um grupo de turistas europeus estava hospedado na pousada desde sexta-feira (11).

A polícia foi acionada e fez diligências no local para tentar localizar o atirador, mas até o momento não há pistas de quem teria executado o empresário nem o que teria motivado o crime. A Polícia Civil irá investigar o crime.

Francisco Helder era natural de Parnaíba, e, segundo vizinhos, era um homem comunicativo, atencioso e muito querido por clientes, funcionários e pela comunidade do povoado.

