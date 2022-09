Jovem de 23 anos é executado com quatro tiros em Luís Correia

O jovem Francisco Júnior da Rocha, de 23 anos, foi executado neste sábado (03) no município de Luís Correia, litoral do Piauí, com pelo menos quatro tiros. O crime ocorreu no loteamento Barramares, bairro Coqueiro da Praia.



Francisco Júnior da Rocha, de 23 anos (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Segundo o 24º Batalhão Atalaia, que atendeu a ocorrência, o jovem havia ido tomar banho de praia e, na volta para casa, foi abordado por dois homens e uma mulher que estavam em duas motocicletas. Os suspeitos teriam questionado de onde o rapaz era, como Francisco não esboçou nenhuma reação, foi baleado.



Os atiradores fugiram, mas retornaram novamente e efetuaram mais um disparo contra a cabeça de Francisco Júnior, que morreu no local. Além do tiro que atingiu a cabeça do jovem, foram identificadas perfurações de bala no braço, costas e no peito do rapaz.



O corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Parnaíba e posteriormente liberado aos familiares para sepultamento. O crime será investigado pela Polícia Civil.



A motocicleta que Francisco Júnior estava no momento que foi executado (Foto: Reprodução/redes sociais)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no