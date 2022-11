Pai e filho são executados a tiros dentro de casa em Luís Correia

Pai e filho foram mortos a tiros dentro de casa na noite dessa sexta-feira (18), no município de Luís Correia, no litoral do Piauí. As vítimas foram identificadas como Edinaldo de Araújo da Costa, de 42 anos, e Miguel Araújo da Costa, de 15.



Vítimas foram executadas com pelo menos 20 tiros. Foto: Arquivo/MPPI

De acordo com a Polícia Militar da região, testemunhas informaram que quatro pessoas chegaram em um carro branco, entraram no imóvel e atiraram contra o adolescente e o pai dele. Foram ouvidos pelo menos 20 tiros de arma de fogo.

Ainda há detalhes sobre a motivação do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção dos corpos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no