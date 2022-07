Polícia prende suspeito de mandar matar o próprio irmão em Luís Correia

Durante a Operação Fratricídio, deflagrada nesta sexta-feira (22) em Luís Correia, litoral do Piauí, a Polícia Civil, juntamente com a Força Tarefa e a Força Estadual de Segurança Pública (FEISP-PI), prendeu um homem de iniciais L.P. S., suspeito de mandar matar o próprio irmão. O crime teria sido motivado em decorrência do tráfico de drogas.



Na ação da polícia, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e prisão, culminando com seis presos, sendo três em flagrante. Todos foram conduzidos à Central de Flagrantes, em Parnaíba. Além disso, foram apreendidas drogas, como pedras de crack, maconha e cocaína e R$13 mil em espécie, uma motocicleta e aparelhos eletrônicos.

“As investigações tiveram início após um traficante encomendar a morte do próprio irmão, por isso a operação foi batizada como Fratricídio. Aproximadamente 40 agentes de segurança participaram desta ação policial”, destacou o delegado Luciano Alcântara, coordenador da FEISP-PI.



Entenda o caso

No dia 28 de abril deste ano, Mário Sérgio Soares Ferreira (33) foi morto dentro de uma residência na cidade de Luís Correia, litoral do Piauí, por volta das 22h. De acordo com a esposa da vítima, Mário estava na porta do imóvel quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos.



Mário Sérgio tentou correr, mas foi perseguido até a sala do imóvel e atingido por mais disparos de arma de fogo. A vítima morreu ainda no local. Os atiradores fugiram em seguida em direção ignorada.



Mário Sérgio Soares Ferreira (33) foi morto dentro de uma residência na cidade de Luís Correia (Foto: Reprodução)



