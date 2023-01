Duas pessoas são presas e cinco apreendidas por morte de menor espancado em Miguel Alves

A Polícia Civil do Piauí cumpriu, na manhã desta quinta-feira (26), dois mandados de prisão e cinco mandados de internação provisória pela morte do adolescente Pedro Henrique, de 12 anos, que morreu após ser espancado. As prisões e apreensões ocorreram na localidade Porto do Designo, zona rural de Miguel Alves, e na região da Santa Maria da Codipi, em Teresina. O crime ocorrei no dia 02 de janeiro.

(Fotos: Divulgação/Polícia Civil do Piauí)

“De acordo com as investigações, Pedro Henrique e outros indivíduos, sendo maiores e menores de idade, depois de jogarem futebol, dirigiram-se até a beira do rio, onde se iniciou uma discussão entre dois indivíduos e Pedro Henrique. O adolescente começou a ser agredido com chutes na região das pernas e do tórax por essas duas pessoas. Em seguida, outros indivíduos teriam se juntado e agredido Pedro Henrique”, disse o delegado titular da Delegacia de Miguel Alves, Adalberto Paulo.

Dias depois, devido as lesões sofridas, Pedro Henrique começou a passar mal e foi levado à UPA de Coelho Neto, no Maranhão, para os primeiros atendimentos, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi conduzido até o hospital de Caxias, vindo a óbito no dia 10 de janeiro deste ano.



As prisões foram cumpridas pela Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Miguel Alves, com apoio da Gerência de Polícia do Interior (GPI), FEISP, e da Delegacia de Polícia da Santa Maria da Codipi em Teresina.

