Nazária: população encontra corpo de uma das crianças desaparecidas no Rio Parnaíba

Populares encontraram o corpo de uma das crianças desaparecidas no Rio Parnaíba. De acordo com a Prefeitura de Nazária, trata-se de um menino, mas a vítima ainda não foi identificada. Conforme informou o órgão, o corpo estava boiando próximo a uma das margens do rio e foi visto pelos populares que têm ajudado nas operações de buscas. A Prefeitura acionou o IML.



Foto: Prefeitura de Nazária

O Corpo de Bombeiros retomou nas primeiras horas da manhã de hoje (29) as buscas pelas cinco crianças da mesma família que desapareceram ontem (28) nas águas do Rio Parnaíba. As buscas tiveram que ser interrompidas ainda à noite devido à pouca visibilidade. Hoje, as equipes começaram a procurar pelos desaparecidos no local onde elas teriam submergido e seguirão em direção a Teresina, no curso do rio.



As vítimas têm entre 8 e 16 anos de idade e seriam irmão e primos. De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Nazária, elas foram identificadas como sendo: Marcos Vinicius Sales Santos, 8 anos; Eduarda Kemylly da Conceição Silva, 9 anos; Ana Ketlelly da Conceição Silva, 11 anos; Vitória Emanuelle Sales Santos, 13 anos e José da Cruz Alves, 16 anos



Foto ilustrativa: Arquivo O Dia

Entenda

Cinco crianças desapareceram no Rio Parnaíba na tarde deste domingo (28). As crianças estavam tomando banho em uma coroa próximo ao Centro de Nazária quando teria tentado salvar um amigo que estava se afogando. Na tentativa de salvamento, eles acabaram sendo levados pela correnteza. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a própria população de Nazária está mobilizada para tentar ajudar nas buscas.





